Вероника Степанова

Дебютирует на Олимпийских играх.
Одна из самых молодых спортсменок в команде — 21 год. Неоднократно завоёвывала медали на юниорском и молодёжном уровнях. В 2021 году победила на молодёжном ЧМ в гонке на 5 км и взяла серебро.
Тренируется в местной школе с семи лет. Перед сезоном-2020/2021 Степанову рассматривали в основную сборную, но Елена Вяльбе решила, что спортсменке необходимо ещё окрепнуть в юниорском составе.
И участвует в «зелёном движени». В том числе поэтому Вероника поступила в Камчатский университет на факультет «Экология и природопользование».
«Что касается доминирования норвежек и шведок, я думаю, мы скоро положим этому конец. Я, собственно, уже не вижу этого доминирования – за исключением особого случая Терезе Йохауг».