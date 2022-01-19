Мария Истомина

Дебютирует на Олимпийских играх.
Побеждала на чемпионате мира на молодёжном и юниорском уровнях. В 2021 году — бронзовый призёр чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах. Призёр чемпионата России и этапа Кубка мира.
Причём всерьёз занялась лыжами довольно поздно — в 16 лет. До этого Мария пробовала разные секции, например, гимнастику и танцы.
Поэтому дети рано встают на лыжи. «Мы сами себе прокладывали трассы, когда-то у лесников [снегоход] «Буран» просили, чтобы они проехали и мы дальше катались», — вспоминала Истомина.
«Когда гонку бежишь, силы кончаются, тело начинает говорить о том, что ему тяжело, что оно хочет закончить эти мучения. Но нельзя давать себе и голове согласиться с тем, что мне тяжело».