Мария Истомина

Дебютирует на Олимпийских играх.

Вид спорта: лыжные гонки

Побеждала на чемпионате мира на молодёжном и юниорском уровнях. В 2021 году — бронзовый призёр чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах. Призёр чемпионата России и этапа Кубка мира.

Истомина начала заниматься лыжами в селе Усть-Буб Пермской области

Причём всерьёз занялась лыжами довольно поздно — в 16 лет. До этого Мария пробовала разные секции, например, гимнастику и танцы.

Факт — В селе Усть-Буб нет асфальтированных дорог, зато хватает снега

Поэтому дети рано встают на лыжи. «Мы сами себе прокладывали трассы, когда-то у лесников [снегоход] «Буран» просили, чтобы они проехали и мы дальше катались», — вспоминала Истомина.

Истомина — о психологии

«Когда гонку бежишь, силы кончаются, тело начинает говорить о том, что ему тяжело, что оно хочет закончить эти мучения. Но нельзя давать себе и голове согласиться с тем, что мне тяжело».