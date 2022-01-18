Александр Большунов

Выступал на Олимпийских играх — 2018: 4 медали (3 серебряные, 1 бронзовая).
Большунов — универсал, успешно выступает в спринтерских и дистанционных гонках. Кроме того, он рекордсмен сборной России по числу личных побед (28) и призовых мест (59) на этапах Кубка мира.
Тренировался под руководством своего отца Александра Ивановича Большунова. Затем перешёл на обучение к заслуженному тренеру России Н. И. Нехитрову в СШОР по лыжным гонкам Брянска.
Признавался (в шутку, конечно) даже, что, если в сборной запретят смартфоны, сдаст один и просто возьмёт другой.
«Прежде всего я борюсь с собой. Победишь самого себя – победишь и на соревнованиях. А к Клебо я отношусь с большим уважением. Он, как и я, ищет варианты, как стать лучше».