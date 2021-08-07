Не оставляет ощущение, что сестёр Авериных засудили.
Финал в многоборье начался упражнениями с обручем. И высочайшей оценкой израильтянки Линой Ашрам. 0,35 балла преимущества над Диной и 0,7 над Ариной.
Далее был мяч. Разница между Диной и Линой не изменилась. А вот Арина даже после протеста на оценку уступала уже 1,1 балла!
После упражнений с булавами многое стало ясно. Ашрам получила запредельную оценку, оторвавшись от Дины на 0,85 балла. Арина в это время ещё была на третьем месте.
Последний предмет — лента. Арина потеряла ленту, заменила её и выбыла из борьбы за награды.
Ашрам показала красивую и сложную программу, тоже выронила ленту из рук, но не меняла её. Оценка очень высокая — 23,300.
Всё зависело от выступления Дины Авериной. Она выполнила программу безупречно. Но до победы не хватило 0,15 балла!
Наша команда подала протест, но он был отклонён. Линой Ашрам — олимпийская чемпионка!
«Я сразу поняла, что они подсчитывают, чтобы я не выиграла. Я даже спросила у Ариши: «Поставят?» Она ответила, что нет», — сказала Дина.
«Если бы у Ашрам не было потери — можно что-то вякать, но потеря с лентой сняла все вопросы. Убирать надо художественную гимнастику из Олимпиады с таким судейством», — резюмировала Ирина Винер.