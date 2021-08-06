Со спортом почти никто больше не связан.
Юлия Барсукова — первая российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. После завершения карьеры она вышла замуж за фигуриста Дениса Самохина. В 2008 году у пары родился сын.
В 2012 году Барсукова открыла свою школу художественной гимнастики. Сейчас Юлия в разводе и о своей личной жизни не распространяется.
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева завершила карьеру в 2007 году. В тот же год она стала депутатом Госдумы. В 2008 спортсменка основала благотворительный фонд. В 2014 году Кабаева ушла из Госдумы.
Алина входит в совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс» и «Национальной Медиа Группы». О личной жизни Кабаевой почти ничего не известно.
Вице-чемпионка Афин Ирина Чащина пробовала себя на телевидении и в кино. Гимнастка работала заместителем префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму. Чащина даёт мастер-классы по гимнастике.
В 2011 году Ирина вышла замуж за предпринимателя Евгения Архипова. На свадьбе присутствовал президент России Дмитрий Медведев. В 2016 году Чащина родила сына.
Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева работает тренером молодёжной сборной по художественной гимнастике. Спортсменка замужем за хоккеистом Игорем Мусатовым. В 2014 году у пары родился сын.
В 2020 году Мусатова посадили в тюрьму на 4 года за крупное мошенничество. В каком статусе отношения Евгении и Игоря сейчас — неизвестно.
Вице-чемпионка Лондона Дарья Дмитриева после завершения карьеры открыла магазин спортивной одежды и свадебное агентство. Гимнастка была замужем за хоккеистом Александром Радуловым, у пары есть сын.
После развода гимнастка встречалась с сотрудником ФСБ Игорем Семченко и родила второго ребёнка.
Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун после завершения карьеры с головой ушла в семейную жизнь. Гимнастка вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и родила сына.
Вице-чемпионка Рио Яна Кудрявцева после завершения карьеры стала проводить мастер-классы по художественной гимнастике. Спортсменка замужем за хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. У пары двое детей.