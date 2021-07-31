В последнее время о восьмикратном олимпийском чемпионе почти ничего не слышно.
Восьмикратный олимпийский чемпион и обладатель мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 м завершил карьеру в 2017 году на чемпионате мира в Лондоне. Тот забег завершился большой драмой.
Болт бежал на последнем этапе эстафеты 4х100 м за сборную Ямайки. Прямо на дистанции он получил травму, упал на беговую дорожку и долго не мог подняться. Это был конец.
Усэйн намеревался стать профессиональным футболистом после завершения карьеры в лёгкой атлетике. Эксперты считали это пиар-ходом, однако Болт был настроен максимально серьёзно.
Он проводил сборы с дортмундской «Боруссией», а потом уехал в Австралию играть за клуб «Сентрал Кост Маринерс». Ямаец даже забивал голы в товарищеских матчах, им стали интересоваться в Европе.
Российский любительский клуб «Дубнинские яйца» сделал конкретное предложение Болту — 1 миллион долларов за год выступления в команде. Ямаец не согласился на столь щедрый вариант.
В конце 2018 года Болт покинул австралийский клуб, не договорившись о зарплате. После этого ямаец пробовал себя в роли эксперта на различных ТВ-шоу, но постоянную работу там не нашёл.
Сейчас Болт занят в основном семейной жизнью. 17 мая 2020 года его давняя подруга Кэси Беннетт родила ему первенца, а в июне 2021 года у пары родились сыновья-двойняшки.