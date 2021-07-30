Сколько заработали российские спортсмены за неделю Олимпиады?

Счёт идёт на миллионы!
Призовые российских спортсменов с Олимпиады в Бразилии не изменились. За золотую медаль наши атлеты заработают по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5, за бронзовую — 1,7.
Кроме того, призёры Игр в Токио получат стипендию президента России — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Могут рассчитывать олимпийцы и на поддержку от своих регионов.
Больше всех за неделю Олимпиады заработала стрелок Виталина Бацарашкина — 18 млн рублей. 10,5 млн – от государства, а 7,5 млн девушке выплатит Минспорта Омской области.
Пловец Евгений Рылов за два золота и одно серебро получит 10,5 млн рублей. Но при этом Евгений может ещё дважды добраться до пьедестала в составе эстафетных команд.
Рапиристка Инна Дериглазова, выигравшая золото и серебро, заработает 6,5 млн рублей. Лариса Коробейникова получит чуть меньше — 5,7 млн – у неё золото и бронза.
Гимнасты Никита Нагорный и Ангелина Мельникова за золото и бронзу получат по 5,7 млн рублей. Но у спортсменов ещё есть шанс увеличить свои призовые на второй неделе Олимпиады.
Лучница Елена Осипова, выигравшая два серебра, заработает 5 млн рублей.
Пловец Климент Колесников, выигравший серебро и бронзу, обеспечил себе в первую неделю Олимпиады 4,2 млн рублей. Сумма без вычета налогов, разумеется.