И уже поднялась на пьедестал Олимпиады в Токио!
В очаровательной Дарье Белодед очень трудно узнать дзюдоистку.
А ведь Дарья не просто выходит на татами, но и буквально сметает соперниц с пути.
К 20 годам она уже выиграла два чемпионата мира, чемпионат Европы и Европейские игры.
На Олимпиаде очаровательная дзюдоистка была фаворитом в категории до 48 кг, но уступила в полуфинале японке.
И, тем не менее, Белодед удалось принести Украине первую медаль Олимпиады-2020. В её активе бронза.
Учитывая молодость и талант Даши, она может добыть ещё не одно олимпийское золото.
Девушка отлично чувствует себя в роли красотки в опасном спорте.
Прекрасная внешность не мешает ей крушить соперниц на татами.