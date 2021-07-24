Красотка в опасном спорте. Даша крушит соперниц на татами

И уже поднялась на пьедестал Олимпиады в Токио!

В очаровательной Дарье Белодед очень трудно узнать дзюдоистку.

А ведь Дарья не просто выходит на татами, но и буквально сметает соперниц с пути.

К 20 годам она уже выиграла два чемпионата мира, чемпионат Европы и Европейские игры.

На Олимпиаде очаровательная дзюдоистка была фаворитом в категории до 48 кг, но уступила в полуфинале японке.

И, тем не менее, Белодед удалось принести Украине первую медаль Олимпиады-2020. В её активе бронза.

Учитывая молодость и талант Даши, она может добыть ещё не одно олимпийское золото.

Девушка отлично чувствует себя в роли красотки в опасном спорте.

Прекрасная внешность не мешает ей крушить соперниц на татами.