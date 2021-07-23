Стильные россияне и мужчины в юбках

Ярчайший парад атлетов на Олимпиаде в Токио

Церемония открытия Олимпийских игр запомнилась необычными костюмами спортсменов из разных стран мира. Атлеты будто устроили неординарный показ мод!

На общем фоне особенно стильно смотрелись россияне. Наши спортсмены были одеты в модные красные брючные костюмы. А на талиях девушек красовались пояса — как дань уважения стране-хозяйке.

Неординарно выглядели знаменосцы сборной Тувалу. Атлеты были одеты в цветастые юбки с национальными узорами, их плечи были окутаны листьями, а на головах красовались цветочные венки.

А вот знаменосцы Новой Зеландии пришли в шубах! И это в 35-градусную жару в Токио!

Атлеты сборной Бахрейна были полностью облачены в мусульманское одеяние. А ещё в их команде на церемонии открытия не было ни одной женщины.

В экзотических костюмах пришли спортсмены из сборной Гаити. Девушки были одеты в цветастые сарафаны и яркие панамы, а мужчины — в синие рубашки с национальным узором.

А вот знаменосец Вануату пришёл в разноцветной юбке в пол, а сам был обмазан маслом!

Не отстал от него и знаменитый тонганец Пита Тауфатофуа. Как и на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тхэквондист был одет в юбку и облит маслом.

Необычные костюмы выбрали для себя и атлеты из Малайзии. Мужчины пришли одновременно в брюках и юбках, а на головах у них были надеты колпаки!