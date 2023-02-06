Зимний забег PelmenRun

Когда и где: 11 февраля, Ижевск.

Пельмени – любимое блюдо многих. Кажется, что со спортом оно не связано, но только не для жителей и гостей Ижевска. Там точно знают, что во Всемирный день пельменей нужно не только вкусно поесть, но и пробежать пару километров.