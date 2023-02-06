Последний зимний месяц припас кое-что интересное для любителей спорта.
Когда и где: 11 и 12 февраля, Москва.
Участникам этих соревнований придётся быть быстрее самой скорости. Они смогут пройти мастер-класс от профессионалов, пробежать дистанции от 60 до 2000 м, собрать команду и поучаствовать в эстафете.
Когда и где: 11 февраля, Ижевск.
Пельмени – любимое блюдо многих. Кажется, что со спортом оно не связано, но только не для жителей и гостей Ижевска. Там точно знают, что во Всемирный день пельменей нужно не только вкусно поесть, но и пробежать пару километров.
Когда и где: 12 февраля, Уфа.
Любовь везде и во всём. Накануне Дня влюблённых пройдёт самый романтичный забег. Пары пробегут по зимнему лесу, чтобы своими чувствами растопить снег и приблизить весну.
Когда и где: 18 февраля, Владивосток.
Испытание для самых смелых – пробежка по Японскому морю в феврале. Холод, лёд и ветер будут противостоять участникам, но они готовы побороться за денежный приз.
Когда и где: 19 февраля, Никола-Ленивец.
Морозная пробежка в самом большом в Европе арт-парке. Дистанции от 11 до 50 км ждут своих героев. А для самых горячих участников проходит забег в купальниках.
Когда и где: 19 февраля, Карелия.
Окунуться в свои мысли и подумать о вечном поможет безмолвие зимней природы. По замёрзшей глади Онежского озера можно пробежать 5, 10, 20 и даже 50 км.
Когда и где: 24-25 февраля, Красноярск.
Сердце Сибири готово зажечь в вас желание покорять новые дистанции и вершины. Ультрамарафон запомнится не только природной красотой Красноярска, но и сибирским гостеприимством.
Когда и где: 26 февраля, Иркутск.
Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» – один из самых экспериментальных марафонов. В нём участники испытают себя ветром, зимней стужей и кристальным льдом самого глубокого озера планеты.
Когда и где: 26 февраля, Карелия и Ленобласть.
Северные регионы нашей страны готовы проложить маршрут по рекам, заснеженным скалам и замёрзшей прибрежной акватории одного из крупнейших озёр России. 5, 10, 21 и 30 км в один круг – легко!