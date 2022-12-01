Как выглядят и чем занимаются дети знаменитостей?

Рассказываем о преемниках знаменитых спортсменов и артистов, которые успели обратить на себя внимание публики благодаря собственным талантам и достижениям.
Старшая дочь легендарного баскетболиста Коби Брайанта могла бы стать баскетболисткой. С детства Наталия тренировалась в компании отца, но её сердце всё-таки покорил волейбол. Девушка также пробует себя в роли модели и снимается для глянцевых журналов.
Кери – дочь актёров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа. Девушка уверенно завоёвывает новые вершины в модельном бизнесе. Она уже успела проявить себя в сотрудничестве с люксовыми брендами Michael Kors и Dolce & Gabbana.
Колин Хэнкс, сын знаменитого Тома Хэнкса, активно развивается в актёрской сфере. Карьеру он начал со съёмок в комедийных фильмах, не отказываясь от ролей второго плана. Сейчас мы его знаем по ролям в фильме «Джуманджи: Новый уровень» и в сериале «Декстер».
Эдвин ван дер Сар – культовый нидерландский вратарь, экс-голкипер и экс-капитан сборной Нидерландов по футболу. Его сын, Джои, стал преемником как в плане мастерства, так и игровых позиций. Некоторое время он играл за «Манчестер Юнайтед», а сейчас – голкипер нидерландского клуба «Валвейк».
Гайя Уайз – дочь Эммы Томпсон, обладательницы нескольких премий «Оскар». Девушка известна ролями в фильмах «Последний шанс Харви» и «Прогулка в лесу», а также активной деятельностью по защите природы. Гайя состоит в организации «Гринпис», борется с изменением климата и отправляется в экспедиции за Полярный круг.
Майя – ребёнок Умы Турман и Итана Хоука, знаменитой голливудской пары. Начало её карьеры связано с экранизацией «Маленьких женщин», а также с ролью в сериале «Странные вещи». Хоук также работала моделью для журнала Vogue и участвовала в рекламной кампании нижнего белья Calvin Klein.
Бруклин – старший сын звёздной пары Бекхэмов. Виктория и Дэвид с детства уделили большое внимание воспитанию и развитию сына. Бруклин ходил в футбольную школу «Арсенала», с которым затем заключил годовой контракт. Однако профессиональным спортсменом он не стал. Сейчас активно развивается в модельном бизнесе
Лурдес Леон – дочь Мадонны. Девушка принимает активное участие в семейном бизнесе, развивая молодёжную марку одежды Material Girl. Лурдес получила образование в колледже при Мичиганском университете и закончила школу искусств La Guardia. Лола пробует себя в роли актрисы и активно поддерживает идею бодипозитива, призывая принимать собственное тело.