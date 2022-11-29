Лыжный ультрамарафон IRON SKIER IMS

Когда и где: 25 декабря, Пермь.

Вы, наверное, уже и забыли, что такое лыжи, правда? Не унывайте, вот вам повод, чтобы это вспомнить. Вас ждут 50 км на лыжах в индивидуальной гонке и столько же – в командной. Мороз и солнце, лыжи и приятный румянец на щеках. Что ещё для счастья надо?