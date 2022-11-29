Проводите этот год спортивно!
Когда и где: 2-5 и 9-12 декабря, Краснодарский край.
В Архиповке и Осиповке пройдут масштабные заезды для тех, кто болеет горным велосипедом. Всё, что требуется — крутить педали. К участию будут допущены мужчины, женщины и юниоры.
Когда и где: 3 декабря, Екатеринбург.
Беговой сезон в России переходит в холодную стадию, и зимний полумарафон тому подтверждение. Начинайте разминаться уже сейчас, времени остаётся не так много.
Когда: 4 декабря.
Совсем скоро столицу вновь захлестнёт лихорадка двух колёс. Да-да, это не шутка и не фантазия. Скорее расчехляйте свои велосипеды и готовьтесь окунуться в невероятную зимнюю сказку.
Когда: 4 декабря.
Вы скажете: «Что за странные буквы?». Это соревнование по бегу с препятствиями, в которых обязательно должен поучаствовать каждый. Маршрут забега будет проходить по набережной Москвы-реки.
Когда и где: 17 декабря, Москва.
В середине декабря пройдёт полноценный международный турнир по нестареющей классике — рукопашному бою. Мы считаем, что такое пропустить никак нельзя. Согласны?
Когда и где: 17 декабря, Звенигород.
Всё верно. Это не простая гонка с препятствиями, а целый карнавал эмоций. Вас будут ждать 50 преград разного уровня сложности. Разнообразные рукоходы, тяжести, барьеры, стенки — и это не всё.
Когда и где: 18 декабря, Санкт-Петербург.
А это уже звучит как настоящий вызов и проверка на прочность. Здесь не будет летнего солнышка и горячего асфальта под ногами. Хотя и это не значит, что будет скучно. Никогда не бегали марафон зимой? Попробуем?
Когда и где: 24 декабря, Санкт-Петербург.
Если у вас есть знакомый Дед Мороз, вы обязаны ему рассказать об этом мероприятии. Хотите весело провести выходной в Северной столице? Наряжайтесь Дедом Морозом и включайтесь в забег! Пробежать его сможет каждый, особая спортивная подготовка не требуется.
Когда и где: 25 декабря, Пермь.
Вы, наверное, уже и забыли, что такое лыжи, правда? Не унывайте, вот вам повод, чтобы это вспомнить. Вас ждут 50 км на лыжах в индивидуальной гонке и столько же – в командной. Мороз и солнце, лыжи и приятный румянец на щеках. Что ещё для счастья надо?