Ultra TrailSamara Marathon

Когда: 12-13 ноября.

Один из первых снежных забегов уже скоро вновь пройдёт в Самаре. Всю подробную информацию о мероприятии, естественно, уже можно найти в интернете. От себя добавим, что во время забегов вас будет будоражить живописная трасса Самарской Луки с видом на Волгу.