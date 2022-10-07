Выбрали несколько вариантов для любого гардероба.
Базовая вещь, которая должна быть в любом гардеробе. Такие модели очень лёгкие, компактные и достаточно тёплые. Они складываются в маленький чехол и будут ждать своего часа даже в небольшой сумке.
Жилет — один из самых стильных предметов верхней одежды вот уже несколько сезонов. Одевайте под него олимпийку или тонкую куртку и носите до поздней осени.
Яркий элемент одежды, который разбавит любой гардероб и добавит образу изюминку. Тот, что мы выбрали — двусторонний и очень тёплый, ветер вам будет ни по чём.
Утеплённый плащ-бомбер выглядит необычно и прекрасно справляется со своей главной функцией — защищает от холода и ветра и подстраивается под любой гардероб.
Станет отличным дополнением вашего гардероба на вечерних и официальных выходах. Дополните образ строгими кедами, и можно отправляться на мероприятие или прогулку.
Такой вариант подойдёт обладателям разнообразного гардероба: стилизованная под рубашку куртка будет уместно смотреться и в спортивном образе, и в более классическом.