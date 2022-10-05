Стильная верхняя одежда может быть и бюджетной, и функциональной.
Такую куртку необязательно сдавать в гардероб — она компактно сворачивается до размеров кошелька. Отличный базовый вариант для ценителей комфорта.
Самая тёплая модель в нашей подборке — и самая яркая. Отлично сочетается как с джоггерами, так и с джинсами. Дизайн в стиле colorblock отлично раскрасит ваш осенне-зимний гардероб.
Производитель ласково называет эту модель «зефирка», и не зря — очень нежный цвет и объём сделают ваш образ воздушным, а вас обеспечат теплом до глубокой зимы.
Бомбер остаётся одной из самых популярных моделей уже не первый сезон: в этом тенденция продолжается. Выбирайте утеплённый вариант в базовом цвете, он будет самым универсальным помощником.
Ещё одна модель, которая находится на пике популярности. Однако будьте бдительны, для глубокой осени нужно выбирать утеплённый вариант, даже если овчина натуральная. От ветра без подкладки она вас не спасёт.
Отличный вариант для более классических выходов. Удлинённая куртка отлично подойдёт как под джинсы, так и к юбке.
Силуэт рубашки делает эту куртку очень универсальной единицей в гардеробе: она сочетается с любым низом и позволяет выглядеть «академично» даже на прогулке.