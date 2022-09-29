Кросс «Лисья гора»

Когда и где: 2 октября, Москва.

Участников будет ждать кольцевая трасса в 2 км, но дистанцию можно удлиннить до 4 или 8 км. Всё будет зависеть от ваших возможностей. А ещё вы сможете пробежать смешанную эстафету: 4 этапа по 1 км. Чистый воздух и тёплая атмосфера вам обеспечены. Берите с собой друзей и родных!