Этот месяц будет активным не только для вас, но и для ваших любимцев.
Когда и где: 1 октября, Санкт-Петербург.
К этому празднику может присоединиться абсолютно каждый. Участников будет ждать живописный маршрут на 5 км по Приморскому парку победы. Одевайтесь потеплее и не забудьте захватить с собой друзей. Мероприятие бесплатное, но на него нужно зарегистрироваться.
Когда и где: 1 октября, Москва.
Уже скоро самые спортивные собаки и их владельцы будут готовы показать, на что они способны. Участники пробегут 2 км по пересечённой местности Битцевского леса вместе со своими любимцами. Не исключено, что на пути встретятся грязь и лужи, собакам это точно понравится.
Когда и где: 2 октября, Москва.
Участников будет ждать кольцевая трасса в 2 км, но дистанцию можно удлиннить до 4 или 8 км. Всё будет зависеть от ваших возможностей. А ещё вы сможете пробежать смешанную эстафету: 4 этапа по 1 км. Чистый воздух и тёплая атмосфера вам обеспечены. Берите с собой друзей и родных!
Когда и где: 6 октября, Грозный.
Истинных поклонников скорости будут ждать гонки, на старт которых выйдут лучшие пилоты страны. Участники будут состязаться между собой, чтобы узнать, кто станет лучшим в этом сезоне. Следить за решающей битвой можно бесплатно, для этого нужно будет скачать билет на сайте РСКГ.
Когда и где: 8 октября, Сочи.
В соревнованиях будут участвовать только сильнейшие триатлеты страны, мужчины и женщины состязаются отдельно. По итогам победители получат приятные денежные призы. Увидимся на старте?
Где и когда: 8 октября, Москва.
Вас ждёт традиционный праздник спорта в парке Мещерский. Первыми на старт выйдут юные атлеты, которые пробегут дистанцию в 1 км. А после пройдёт женский забег на 5 км. Отличная идея провести спортивные выходные с семьёй!
Когда и где: 8-9 октября, Кисловодск.
Вас ждёт смесь асфальтового забега по курортной зоне Кисловодска и трейла с набором высоты до 1000 м. Участники смогут пробежать любую дистанцию на выбор: 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Не забудьте взять с собой самые удобные кроссовки.
Когда: 9 октября.
Этот забег считается одним из самых колоритных, ведь в его программе есть крупнейший «забег в тюбетейках» в мире. Вас ждёт прекрасный маршрут по центральным улицам Казани. Дистанции на выбор: 21 км, 10 км, 3 км и детский забег.
Когда: 13-16 октября.
В столицу приедут восемь команд из разных стран и разыграют 16 матчей на ЦСКА Арене. Россию в этой борьбе представят московские клубы «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. В рамках турнира сыграют и детские команды из разных городов России.
Когда и где: 15-16 октября, Сочи.
На заездах вас будут ждать скорость, дым и пилоты с железными нервами. Соревнования пройдут на «Сочи Автодроме» – единственной трассе в России, которая принимала Формулу-1. А ещё вы сможете прокатиться на дрифт-такси по специальной трассе с профессиональным пилотом. Приятный бонус, не правда ли?
Когда и где: 16 октября, Краснодарский край, с. Абрау-Дюрсо.
Самый бархатный старт осени вблизи Чёрного моря. Отличная возможность проводить лето и встретить золотую осень на бегу. Вас будут ждать несколько дистанций на выбор: 42 км, 21 км, 10 км, 6 км, 3 км и 1 км. А после забега можно будет полюбоваться пейзажами за бокальчиком игристого.
Когда и где: 21-24 октября, Москва.
Любители фигурного катания смогут увидеть выступления сильнейших спортсменов страны. Фигуристы представят совершенно новые прокатные программы, которые точно удивят зрителей. Не упустите возможность увидеть Камилу Валиеву и Михаила Коляду во всей красе!