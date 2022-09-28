Неймар выпустил новую lifestyle-коллекцию одежды и обуви

Это уже второе сотрудничество бразильца с брендом Puma. 

Отличительный знак — ярко вышитые птицы — такая татуировка есть на шее у Неймара. Дополнили изображение слова Tudo Passa, которые переводятся как «Всё проходит».

«Эта тропическая коллекция также была создана, чтобы немного напомнить мне об атмосфере Бразилии и о том, кто я как человек», — сказал футболист.

В коллекцию вошли базовые вещи премиум-класса: футболки, спортивные штаны, бомбер, рюкзаки и несколько моделей обуви.

Также представлены яркие шлёпанцы и головные уборы, дизайн которых разрабатывал сам футболист.

Среди кроссовок – PUMA Slipstream в молочном и чёрном цветах, дополненные жёлтыми деталями.

Все вещи выполнены из премиальных материалов и украшены высококачественной вышивкой и фурнитурой, как уверяют производители.