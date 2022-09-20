Собрали стильные модели, которые подойдут и женщинам, и мужчинам.
Модель представлена в голографическом дизайне. Он отлично дополнит тёмную верхнюю одежду, которую так часто выбирают для осени.
Рюкзак выполнен из плотной ткани, которая не только не боится влаги, но и отлично держит форму. Производители сделали как классические тёмные, так и совсем яркие цвета. Есть, например, ярко-жёлтый и зелёный.
В серии есть много рюкзаков из полиэстера, которые уберегут ваши вещи от дождя. Выбрать можно и объём, и цвет. Учитывая стоимость, можно выбрать сразу несколько вариантов.
Эта модель станет верным спутником как в городе, так и в небольшом походе. Вместительность рюкзака — 24 литра, эта информация стала частью минималистичного дизайна изделия.
Рюкзак российского бренда легко трансформируется в сумку-шоппер, что делает его ещё более универсальным. Есть модели в чёрном, сером и оливковом цветах.
Рюкзак в стиле милитари, выполнен из непромокаемого полиэстера. Яркая бирюзовая деталь добавляет акцентности, так же как и оранжевая подкладка.