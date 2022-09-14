Усэйн Болт и Кайл Кузма вышли на подиум на Неделе моды

Бренд Puma вернулся в мир высокой моды спустя пять лет.

Для показа на Неделе моды бренд привлёк своих главных глобальных амбассадоров из мира спорта: Усэйна Болта, Кайла Кузму.

Компания представила мужскую и женскую одежду из старых коллекций, предстоящие коллаборации с брендами, футуристические образы, в частности, NFT-обувь.

Также в показе приняла участие известная модель и девушка Кузмы, Винни Харлоу.

Ключевым элементом стал костюм Puma T7, который впервые появился 50 лет назад и сделал бренд более популярным.

Также на шоу Puma представили свою метавселенную Black Station, где можно найти ограниченное количество NFT и кроссовок.