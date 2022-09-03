7 пар, которые могут вытеснить из гардероба туфли.
Если у вас есть первые номерные в белом цвете — вы счастливчик. Эта модель в такой расцветке ультрапопулярна как раз из-за своей универсальности – идеально подойдёт и под костюм, и под джоггеры.
Базовая модель бренда, которая выпускается уже много лет и почти не меняет облика. Всегда можно найти консервативные цвета, но иногда бренд делает и что-то яркое.
Если хочется яркого акцента, присмотритесь к классической линейке 574. Здесь вы найдёте много цветовых решений и проверенное годами качество. Кажется, этот силуэт никогда не выйдет из моды.
Производитель утверждает, что, помимо внешней привлекательности, модель невероятно удобна в носке — она значительно облегчена и обладает специальной «цепкой» подошвой.
Эти замшевые кеды станут отличным акцентом для классического строгого образа. Ещё лучше будет, если найдёте платочек или галстук в цвет петельки и швов на кедах.
Кроссовки из натуральной замши станут отличной парой «на выход». Белая межподошва дополнит образ с белой рубашкой, а детали голубого цвета придадут ему цветовые акценты.
Ещё одна модель, которая выручит вас при составлении буквально любого образа. Даже самый строгий выход сможет быть дополнен этой обувью из классической линейки.