Мужские кроссовки, которые подойдут под костюм

7 пар, которые могут вытеснить из гардероба туфли.

Air Jordan 1 Low

Если у вас есть первые номерные в белом цвете — вы счастливчик. Эта модель в такой расцветке ультрапопулярна как раз из-за своей универсальности – идеально подойдёт и под костюм, и под джоггеры.

Reebok Classics 
Workout Plus

Базовая модель бренда, которая выпускается уже много лет и почти не меняет облика. Всегда можно найти консервативные цвета, но иногда бренд делает и что-то яркое.

New Balance 574

Если хочется яркого акцента, присмотритесь к классической линейке 574. Здесь вы найдёте много цветовых решений и проверенное годами качество. Кажется, этот силуэт никогда не выйдет из моды.

Vans UltraRange Exo

Производитель утверждает, что, помимо внешней привлекательности, модель невероятно удобна в носке — она значительно облегчена и обладает специальной «цепкой» подошвой.

Puma PL Suede

Эти замшевые кеды станут отличным акцентом для классического строгого образа. Ещё лучше будет, если найдёте платочек или галстук в цвет петельки и швов на кедах.

Emporio Armani

Кроссовки из натуральной замши станут отличной парой «на выход». Белая межподошва дополнит образ с белой рубашкой, а детали голубого цвета придадут ему цветовые акценты.

Puma CA Pro Classic

Ещё одна модель, которая выручит вас при составлении буквально любого образа. Даже самый строгий выход сможет быть дополнен этой обувью из классической линейки.