SWIMSTAR Mile

Когда и где: 7 сентября, Сириус, Сочи.

Что вы знаете об одной морской миле? Это расстояние — 1852 м. Ещё можем сказать, что именно столько вам придётся проплыть в акватории Имеретинского порта, который защищён от волн и течений. Ну и вода будет на два градуса теплее, чем в открытом море. Увидимся на старте?