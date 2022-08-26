Не упустите шанс активно встретить осень. Вас ждёт много интересного.
Когда и где: 2-11 сентября, ВДНХ, Москва.
Это настоящий праздник экстремальных видов спорта. Атлеты из 25 стран приедут, чтобы показать всем, на что они способны. И не только скейтбордисты. Вас будут ждать ролики, самокаты и лонгборды. А ещё для всех желающих организуют бесплатные мастер-классы и маркет, где можно купить что-то классное.
Когда и где: 2-4 сентября, Гребной канал, Москва.
Очень яркое событие поджидает гостей и жителей столицы совсем скоро. Мероприятие объединит в себе фестиваль сап-бордов и соревнования по водно-моторным видам спорта. Будет громко, мокро и весело.
Когда и где: 3 сентября, Волоколамск.
В этот день на асфальте встретятся «Жигули», спортпрототипы, иномарки и «Волги». У зрителей будет возможность попасть в технический парк к участникам, покататься на гоночном такси и увидеть экскурсию по треку на двухэтажном автобусе. Всем быть обязательно.
Когда и где: 4 сентября, Москва.
Мероприятие направлено на поддержку и развитие велосипедной культуры в стране. Не пропустите его, приходите и станьте частью сообщества, которое за активный образ жизни и альтернативный транспорт. И захватите с собой друзей или коллег.
Когда: 4 сентября.
Прекрасная возможность пробежать по историческому центру Уфы, побить личные рекорды и оставить на память медаль и футболку с сотами. Ведь в Башкирии – самый вкусный в мире мёд.
Когда и где: 7 сентября, Сириус, Сочи.
Что вы знаете об одной морской миле? Это расстояние — 1852 м. Ещё можем сказать, что именно столько вам придётся проплыть в акватории Имеретинского порта, который защищён от волн и течений. Ну и вода будет на два градуса теплее, чем в открытом море. Увидимся на старте?
Когда и где: 9-11 сентября, «Игора Драйв».
Заезды будут проходить на конфигурации трассы Формулы-1. Длина круга – 5183 м, количество поворотов — 20, максимальная скорость — 250 км/ч. Какие ещё вам нужны цифры, чтобы запланировать свои выходные на трассе?
Когда и где: 10-11 сентября, Волоколамск.
Ревущие моторы, высокие скорости, пилотирование на грани человеческих возможностей и обязательный коктейль из адреналина с эндорфином найдут вас на трассе Moscow Raceway. Правда, если вы приедете туда. А вы же приедете? Да?
Когда: 18 сентября.
Долгожданный, любимый, эмоциональный, по-своему сложный, но такой родной. На этот раз забег пройдёт раньше, чем обычно. Всё потому, что ждать его уже невыносимо. Следите за информацией, не забудьте медицинскую справку и завяжите кроссовки на старте.
Когда: 24 сентября.
Самое масштабное беговое событие Дальнего Востока будет ждать вас в конце месяца. А настоящие фанаты бега могут сначала финишировать в Москве, а потом сесть в самолёт и отправиться на новый старт.