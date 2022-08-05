6 велосипедок для активного августа

Собрали яркие и доступные варианты для любого гардероба.

В рубчик

Ткань, покорившая всех главных модниц ещё в прошлом сезоне, в этом не снижает оборотов. Такие модели придадут образу ощущение уюта, а вам обеспечат максимальный комфорт.

Кожаные

Такой вариант из ультрамодной экокожи сделает любой образ дерзким и соблазнительным, подчеркнув достоинства фигуры.

Телесные

Оптимальная спокойная расцветка станет базой в вашем гардеробе. С такими велосипедками будет легко сочетать любую цветовую палитру и объём.

Классические чёрные

Велосипедки в базовом чёрном цвете составят прекрасную пару даже самой яркой одежде. Такой вариант отлично сочетается и с верхом в офисном стиле, и с кардиганом в стиле oversize.

С вставками

Эластичная резинка и функциональные вставки на модели не только добавят удобства в ваши активные занятия, но и придадут образу изюминку.

Яркие и плотные

Уплотнённая ткань обеспечит компрессионный эффект и подчеркнёт фигуру, а яркий цвет позволит разбавить любой базовый образ.