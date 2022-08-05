Собрали яркие и доступные варианты для любого гардероба.
Ткань, покорившая всех главных модниц ещё в прошлом сезоне, в этом не снижает оборотов. Такие модели придадут образу ощущение уюта, а вам обеспечат максимальный комфорт.
Такой вариант из ультрамодной экокожи сделает любой образ дерзким и соблазнительным, подчеркнув достоинства фигуры.
Оптимальная спокойная расцветка станет базой в вашем гардеробе. С такими велосипедками будет легко сочетать любую цветовую палитру и объём.
Велосипедки в базовом чёрном цвете составят прекрасную пару даже самой яркой одежде. Такой вариант отлично сочетается и с верхом в офисном стиле, и с кардиганом в стиле oversize.
Эластичная резинка и функциональные вставки на модели не только добавят удобства в ваши активные занятия, но и придадут образу изюминку.
Уплотнённая ткань обеспечит компрессионный эффект и подчеркнёт фигуру, а яркий цвет позволит разбавить любой базовый образ.