Последний месяц этого лета вы точно не забудете.
Когда и где: 3 августа, Самара.
На этот раз всех ждёт «полужелезная» классика. Если вы забыли – это 1,93 км вплавь, 90 км «в седле» и 21,1 км бегом. Но мы надеемся, что ваши кроссовки и плавательная шапочка готовы, а колёса накачаны.
Когда и где: 6 августа, Москва.
Если вы хотите необычно провести день и посмотреть на неугомонную энергию уличного спорта, вам обязательно надо заглянуть на андеграундный BMX-контест. Поверьте, это будет сильно. Вся информация в сети, найти несложно.
Когда и где: 7 августа, Санкт-Петербург.
Бешеная энергия, заряд бодрости, музыка в ушах и желание поставить собственный рекорд. Вы же тоже выйдете на старт с такими мыслями, как и мы? Две дистанции на выбор: 21,1 км и 10 км.
Когда и где: 13 августа, Санкт-Петербург.
Любительская велогонка, которая была придумана по мотивам легендарной гонки Tour de France. И если до Европы сейчас добраться непросто, то в Северную Пальмиру — легко. Поставьте себе напоминание и начинайте искать билеты. Посетить гонку определённо стоит.
Когда: 10-14 августа.
Если вы всё детство провели за игрой Tony Hawk Pro Skater, но боялись повторить трюки в жизни, вот вам прекрасный шанс исполнить мечту. Под руководством опытных инструкторов вы встанете на доску и сделаете первые уверенные шаги в скейтбординге.
Когда и где: 13 августа, Зеленоград.
Участники погрузятся в атмосферу 70-80-х годов. Для воссоздания духа времени вы должны быть одеты как спортсмены тех лет. А все участники-мужчины обязательно должны быть с усами или бородой. Вас ждут три этапа по 2,85 км. Команды будут мужскими, женскими и смешанными.
Когда и где: 13-14 августа, Санкт-Петербург.
Дрифт уверенно продолжает шагать по стране. Скажите, разве это может наскучить? Высокооборотистые двигатели, драйв и скорость. На этот раз этап пройдёт на трассе «Игора Drive». В этот уикенд точно не придётся скучать.
Когда и где: 20-21 августа, Волжский.
За последние несколько лет культура прогулок на сапах сильно развилась. Теперь это не диковинка, а привычное дело на выходных. Что? Вы не знаете, что это такое и впервые слышите? Тогда вам явно стоит заглянуть в Волжский и познакомиться с этой активностью.
Когда и где: 26-27 августа, Москва.
На фестивале встретятся такие разные, но такие сочные летние виды спорта – Jet Ski Freestyle, флайборды и BMX. Конечно, это не все активности, которые вы сможете зацепить там. Поддержка со стороны известных деятелей отечественной музыки только добавит веса и драйва. Вперёд.