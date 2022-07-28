Sup Fest Ultra100 — 2022

Когда и где: 20-21 августа, Волжский.

За последние несколько лет культура прогулок на сапах сильно развилась. Теперь это не диковинка, а привычное дело на выходных. Что? Вы не знаете, что это такое и впервые слышите? Тогда вам явно стоит заглянуть в Волжский и познакомиться с этой активностью.