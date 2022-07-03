Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!

В день рождения актёра восхищаемся его формой. Тогда и сейчас.

Фильмография актёра с самых её истоков полна приключенческими фильмами, в которых Тому всегда приходилось показывать свою физическую подготовку.

Перед важной ролью актёр тренируется обязательно каждый день по два раза, а в периоды без съёмок — стабильно 3–4 раза в неделю. Круз предпочитает чередовать кардио и силовые нагрузки.

Актёр следит за питанием. Употребляет минимум углеводов, пьёт много воды и контролирует уровень инсулина.

Актёр не употребляет сахар. «Я люблю сахар, но не могу его есть, ведь тренируюсь и снимаюсь в фильмах», признаётся Том.

Несмотря на зрелый возраст, актёр до сих пор сам выполняет все трюки. Так было всегда.

Сегодня Тому Крузу исполняется 60 лет, и он до сих пор усердно тренируется, чтобы радовать поклонников новыми ролями.