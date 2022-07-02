Эта каша — одна из самых полезных, но нужно знать, как её варить.
Сначала крупу необходимо перебрать, чтобы в ней не было чёрных зёрен.
Хорошо промойте гречку несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.
Если вы хотите идеальную кашу и у вас есть время, высушите её и прокалите на сковороде пять минут. Тогда у неё будет более насыщенный вкус.
При варке добавляйте холодную воду. Её должно быть в два раза больше, чем самой крупы.
Варите гречку примерно 25 минут на медленном огне под закрытой крышкой. Не забывайте постоянно её помешивать и следить, чтобы вода не испарялась — иначе гречка пригорит.
Подробнее о том, почему гречка такая полезная, читайте в статье.