5 привычек, которые нужно завести до 35 лет

Носите качественную обувь

Состояние стопы изменяется, с возрастом увеличивается её деформация. Поэтому не стоит забывать о важности тщательного выбора обуви. Хорошо подобранная пара может улучшить баланс, походку и осанку, а также снизить риски падений.