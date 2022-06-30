5 привычек, которые нужно завести до 35 лет

Они помогут чувствовать себя лучше сейчас и в будущем.

Следите за режимом сна

Сон — это необходимость, и любое его отсутствие или сокращение продолжительности может нарушить множество функций организма.

Ходите пешком чаще

Выбирайте не транспорт, а пешую прогулку в быстром темпе, часть ежедневного маршрута до работы проходите пешком, предпочитайте лифту лестницу.

Носите качественную обувь

Состояние стопы изменяется, с возрастом увеличивается её деформация. Поэтому не стоит забывать о важности тщательного выбора обуви. Хорошо подобранная пара может улучшить баланс, походку и осанку, а также снизить риски падений.

Следите за осанкой

Плохая или неправильная осанка способна повлиять на внешность, уверенность в себе и общее самочувствие. Первый шаг в исправлении осанки — изменение повседневных привычек и постоянное внимание к состоянию спины.

Избегайте стресса

Дело в том, что стресс влияет на способность клеток делиться. Чем она хуже, тем быстрее стареет организм. Поэтому важно минимизировать негативные эмоции и переживания.