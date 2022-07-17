Говорят, что есть на ночь не стоит. Но иногда это необходимо.
В них содержится много калия и магния, которые расслабляют мышцы. Кроме того, они богаты триптофаном — веществом, стимулирующим выработку мелатонина (гормона сна).
Тоже может помочь в этой ситуации. Он способствует выработке мелатонина и содержит много магния — его дефицит часто наблюдается при бессоннице.
Богата витамином B6. А он, в свою очередь, необходим для синтеза мелатонина в организме.
Также содержит много витамина B6, без которого организму не обойтись при производстве гормона сна.
Содержит кальций и аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина.
Помимо напитка, можете использовать молоко для овсяной каши. В ней есть вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.
Подробнее о том, почему может возникнуть бессонница и как питание влияет на сон, читайте в статье.