Молоко

Содержит кальций и аминокислоту триптофан, необходимую для выработки мелатонина.

Помимо напитка, можете использовать молоко для овсяной каши. В ней есть вещества, способствующие хорошему сну. Только не переборщите со сладкими добавками. Большое количество сахара может негативно повлиять на сон.