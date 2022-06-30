Не упустите шанс проверить свои силы на летних соревнованиях.
Когда и где: 3 июня — 10 июля, Красная Поляна.
Вы когда-нибудь катались на сноуборде или лыжах летом в горах? Есть прекрасная возможность это сделать. Сноубордический лагерь, который организовал Денис «Бонус» Леонтьев, проходит уже сейчас. Но поторопитесь, снег скоро растает.
Когда и где: 1-3 июля, Архыз.
Для тех, кто любит горы, свежий воздух и бег. Остаётся совсем немного времени до большого фестиваля трейла в горном массиве Архыза. Вы увидите снежные вершины, чистейшие озёра и море рододендронов. Не забудьте выбрать дистанцию забега, которая подходит вам.
Когда и где: 2 июля, Санкт-Петербург.
Забег Trail состоится в самом сердце города. Природный рельеф, естественные преграды и набор высоты 50+ м уже ждут тех, кто сможет их покорить.
Когда и где: 2–3 июля, Москва.
Дрифт – это уже не просто забава молодёжи на ночных парковках, а серьёзный вид спорта. Автомобильные соревнования всегда были богаты и щедры на эмоции. Не верите? Тогда приезжайте на АДМ «Мячково» и убедитесь сами.
Когда и где: 3 июля, Завидово.
Всем участникам придётся преодолеть сначала 1/8, а затем 1/4 часть «Железного человека». Перерыв, конечно, будет, но только два часа. Проверьте свой плавательный костюм, велосипед и кроссовки. Встретимся на старте.
Когда и где: 8–10 июля, Нижний Новгород.
Фестиваль скорости снова возвращается на автодром «Нижегородское кольцо». Гонки в четырёх кузовных классах, дебют новой Toyota Supra GT4, выставка достижений автомобильного тюнинга и многое другое будут ждать вас.
Когда и где: 9 июля, Москва.
Это единственный массовый забег в Москве, который начинается после захода солнца. Не пропустите необычный старт сезона-2022 и пробегите 10 км по набережным ночной столицы. Гарантируем, скучно не будет.
Когда и где: 9 июля, Москва.
Праздник в поддержку развития велосипедной культуры и масштабное событие для всех, кто выбирает альтернативные средства передвижения по городу. Участники стартуют в 20:00, проедут 20 км, а на финише всех будет ждать развлекательная программа.
Когда и где: 22 июля, Калининград.
Женский забег, который пройдёт накануне триатлон-соревнований IRONSTAR KALININGRAD 2022. К участию приглашаются девушки от 16 лет. Дистанция небольшая — всего 5 км. Погода обещает быть комфортной, но солнцезащитный крем мы всё же рекомендуем захватить с собой.
Когда и где: 17 июля, Лотошино.
Самая популярная в России серия шоссейных велозаездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей. Участников будут ждать живописные маршруты недалеко от города.
Когда и где: 23 июля, Москва.
Почувствовать себя настоящим велогонщиком на необычном маршруте несложно. Нужно просто любить ездить на велосипеде в парке, по набережным или на природе. На старт гонки может выйти каждый. Это ваш шанс заявить о себе, преодолеть маршрут и получить медаль.
Когда и где: 24 июля, Волоколамск.
В четырёхчасовом марафоне примут участие экипажи, состав которых может варьироваться от двух до четырёх пилотов. В подобных гонках побеждает не время, как всегда, а тактика, надёжность техники и мастерство пилота.