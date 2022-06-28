Не зря все модники ждали.
В коллекцию вошли платья, топы, шорты и юбки, худи, кроссовки и даже панама сливочного и чёрного цветов.
Главный акцент сделан на ремешки с металлическим логотипом Nike. Они есть на топах, шортах и юбках. Также ими украшено поло.
Цены на коллекцию вполне разумны для размаха сотрудничества. Панама за € 40, бра по € 90, юбка-шорты за € 120 и платье за € 160.
«Для коллекции было важно, чтобы она была доступна для любого тела и представляла собой естественное сочетание стиля Jacquemus и производительности Nike», — говорит Саймон Порте Жакмюс.
Жакмюс хотел переосмыслить традиционный подход к спортивной одежде и добавить в неё минимализма.
Кроссовки коллекции выполнены в шоколадном и ванильном оттенках. Стоят такие € 170, но на сайте бренда полный солд-аут на оба цвета.