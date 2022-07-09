Даже воду он заменял овощами.
Первый день эксперимента блогер Михаил Поляков начинает с того, что утром съедает огурец вместо стакана воды. Так как весь день он проводит дома и мало двигается, то съедает всего четыре огурца.
Блогер отмечает, что его самочувствие в первый день эксперимента в порядке, нет чувства голода и не очень сильно хочется пить.
На второй день Михаил отправляется по делам и берёт с собой два огурца. Он много двигается, следовательно, по сравнению с первым днём огуречной диеты расходует больше энергии, у него увеличивается чувство голода и жажды.
На этот раз он съедает шесть огурцов, при этом отмечает, что стал больше уставать.
Утром третьего дня блогер чувствует себя хорошо, но необычно много спит, так как необходимо восстановить энергию. За последний день огуречной диеты Михаил съедает шесть овощей.
Под конец он отмечает, что чувствует себя очень уставшим.
В конце эксперимента вес блогера опустился до отметки 70,5 кг. Таким образом, на огуречной диете ему удалось потерять 2,2 кг.
Подробнее о том, стоит ли пробовать огуречную диету, читайте в статье.