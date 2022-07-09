День 2

На второй день Михаил отправляется по делам и берёт с собой два огурца. Он много двигается, следовательно, по сравнению с первым днём огуречной диеты расходует больше энергии, у него увеличивается чувство голода и жажды.

На этот раз он съедает шесть огурцов, при этом отмечает, что стал больше уставать.