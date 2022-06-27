Теперь его знает весь мир.
Джон-Пол Уитли вручную делает одни из самых редких футбольных мячей в мире, используя любые материалы, которые попадаются под руку.
Сама идея пришла в голову дизайнеру во время пандемии. Время, проведённое в изоляции, побудило британского дизайнера Джона-Пола Уитли попробовать свои силы в создании собственного футбольного мяча.
Все мячи сделаны вручную из уникальных материалов: например, из старых бутс Стивена Джеррарда. Или, как в его последнем творении, из восьми пар обуви Nike Air Force 1.
«Мне нравится делать мяч чем-то, что заключает в себе историю. Я бы хотел, возможно, поработать с разными игроками: каждый месяц новый мяч с историей для нового игрока».
Известным британского дизайнера сделал мяч, созданный из старых бутс Predator от adidas. Компания даже предложила дизайнеру деловое сотрудничество. Никаких подробностей об этом партнёрстве пока нет.