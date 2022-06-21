Александр Цой:

На песнях «Кино» выросло несколько поколений. На наших концертах и в наших соцсетях очень много молодых ребят. Мы решили сделать коллаборацию с «Юнион», потому что «Кино» — музыка вне возрастов и вне каких-то рамок. Ну и просто скейты — это круто.