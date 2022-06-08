Китайские учёные создали умную подушку

Она поможет выявлять проблемы со сном.

Исследователи из Пекинского института наноэнергетики и наносистем разработали прототип умной подушки, которой не нужен источник питания.
Благодаря трибоэлектрическому генератору устройство вырабатывают энергию самостоятельно.

Обычно такие устройства требуют подзарядки или подключения к электросети. Но новинка из Китая делает всё сама.

Такая подушка помогает определять положение головы и её движения — соответственно, следить за глубиной и качеством сна.
А если человек оказывается слишком близко к краю и рискует упасть, подушка сообщит об этом с помощью сигнала.