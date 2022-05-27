Первый месяц лета обещает быть очень насыщенным.
Где и когда: Уфа, 4 июня.
Вас будет ждать классический формат командного испытания. Вы сможете проверить свои силы, убедиться в поддержке команды и прийти к финишу с чувством выполненного долга и усталостью в мышцах.
Где и когда: Санкт-Петербург, 4 июня.
Гонка уже не первый год проводится в России и не собирается останавливаться. Как и всегда, на старт может выйти любой. Уровень подготовки не важен, наличие велосипеда из карбона — тоже. Самое главное – любить крутить педали.
Где и когда: Москва, «Лужники», 5 июня.
Одно из самых ярких спортивных мероприятий вновь заполонит улицы и раскрасит их всеми цветами радуги. Дистанция всего лишь 5 км, а вот эмоций будет как после 20. Не забудьте позаботиться о вещах, которые не жалко испачкать.
Где и когда: Волоколамск, 5 июня.
Традиционные любительские велогонки вновь вернутся в этом сезоне. Организаторы уже вовсю готовятся встретить первых атлетов на стартовой линии. Первым этапом соревнований выступает знакомая трасса на Moscow Raceway. Проверьте колёса, тормоза и как переключаются передачи на велосипеде. Первый старт скоро.
Где и когда: Волоколамск, 10 июня.
Если вы знаете, кто такие Марк Маркес и Валентино Росси, очевидно, следите за мотогонками. В России тоже есть свой чемпионат, и он ничуть не уступает мировому. И да, у вас есть возможность в этом убедиться.
Где и когда: Смоленск, 10-12 июня.
Вы любите автогонки? Бывали в Смоленске? Нет? А билеты в Сочи уже сдали? Российская серия кольцевых гонок выйдет на стартовую решётку уже вот-вот. На смоленском кольце скорости будут не под 300 км/ч, конечно, но и зрелищности меньше не будет.
Где и когда: Санкт-Петербург, 11 июня.
Движение – жизнь, а бег — простой способ, чтобы это доказать. У вас ещё есть время на подготовку, потому что бежать придётся немало – 42 км. При желании можно пробежать и 10 км. Главное, чтобы вы получили удовольствие. Мы уже зашнуровали свои кроссовки, а вы?
Где и когда: Волоколамск, 13 июня.
Это соревнование из автоспортивного мира, которое заключается в том, чтобы установить лучшее время на круге. Несмотря на то что как таковой гонки нет, менее интересно от этого не становится.
Где и когда: Казань, 17 июня.
Беги, как леди! Женский забег на 5 км вновь пройдёт в самом сердце Татарстана, по Кремлёвской набережной вдоль реки Казанки. К участию приглашаются девушки от 16 лет.
Где и когда: Казань, 18 июня.
Если цель вашей жизни – стать «железным человеком», для начала попробуйте стать им наполовину. Придётся преодолеть 1,93 км вплавь, 90 км – «в седле» и 21,1 км – бегом.
Где и когда: Волоколамск, 22 июня.
Красивые, натёртые до блеска и выделяющиеся из общей массы своими формами. «Волги», «Москвичи» и «Жигули» — это наша история, которая сойдёт со страниц летописных книг и выйдет на асфальт. И вы сможете это увидеть.