В сети появилась информация, что сделка состоялась благодаря соглашению о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше.