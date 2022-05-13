Вам точно захочется в школьный спортзал.
В капсулу вошли спортивные платья, ветровки и шорты, плиссированные юбки макси и узкие миди, комбинезоны, футболки.
Только одеждой не обошлось: коллекцию дополнили панамы, а также туфли на высоком каблуке, замшевые лоферы и махровые шлёпанцы.
Дизайнеры выбрали два основных акцента: классические три полоски и союз надписи Gucci на вещах с узнаваемым трилистником adidas.
Цветовое решение коллаборации соответствует времени года: яркие красный, синий и зелёный разбавляются натуральными оттенками.
Отдельной гордостью брендов стал сам лукбук коллекции от нидерландского фотографа Карлина Якобса и креативного директора Gucci Алессандро Микеле.
Релиз коллаборации adidas x Gucci состоится 7 июня.