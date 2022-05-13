Gucci и adidas выпустили ретроколлекцию

Вам точно захочется в школьный спортзал.

В капсулу вошли спортивные платья, ветровки и шорты, плиссированные юбки макси и узкие миди, комбинезоны, футболки.

Только одеждой не обошлось: коллекцию дополнили панамы, а также туфли на высоком каблуке, замшевые лоферы и махровые шлёпанцы.

Дизайнеры выбрали два основных акцента: классические три полоски и союз надписи Gucci на вещах с узнаваемым трилистником adidas.

Цветовое решение коллаборации соответствует времени года: яркие красный, синий и зелёный разбавляются натуральными оттенками.

Отдельной гордостью брендов стал сам лукбук коллекции от нидерландского фотографа Карлина Якобса и креативного директора Gucci Алессандро Микеле.

Релиз коллаборации adidas x Gucci состоится 7 июня.