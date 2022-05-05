Каскадёрское прошлое не прошло без последствий.
Даже самые опасные трюки он исполняет сам, без каскадёров. Некоторые сцены с элементами акробатики до сих пор в его арсенале.
«Было множество моментов, когда я мог умереть. Наверное, по паре в каждом фильме. Думаю, таких моментов было больше 200», — рассказывает актёр.
Только в 2022 году планируются к выходу два фильма с его участием: «Пятеро против пули» и «Верхом».
Актёр является основателем и президентом Ассоциации каскадёров Китая, выпустил две книги о своей жизни и работе, а также записал 20 альбомов, многие из которых — саундтреки к его фильмам.
В настоящее время у Джеки Чана целая сеть суши-ресторанов и своя марка одежды и аксессуаров. А в феврале 2022 года он стал факелоносцем пекинской Олимпиады.