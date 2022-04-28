Последний месяц весны приготовил много чего интересного.
Где и когда: Подмосковье, 30 апреля – 1 мая.
Уже в эти выходные начнётся новый сезон соревнований по дрифту. Пилоты готовы, техника тоже, а как насчёт вас?
Где и когда: Красная Поляна, 1 мая.
Один из интереснейших фестивалей бега снова готов принять всех желающих. Программа мероприятия очень насыщенная. Вас будут ждать не только разные спортивные форматы, но и развлечения. И всё это в горах.
Где и когда: Эльбрус, 4-8 мая.
Ежегодное соревнование для всех поклонников гор и бега. Хорошо чувствуете себя на высоте? Умеете обращаться с «кошками» и ненавидите носить с собой лишнее? Пакуйте чемоданы и захватите с собой пуховичок, на горе всё ещё снежно.
Где и когда: Краснодар, 7 мая.
Почему бы не начать субботнее утро с пробежки в отличной компании? Позовите с собой друзей, захватите водички и будьте готовы к старту.
Где и когда: Пятигорск, 13-15 мая.
Это мероприятие не только про спорт. Помимо различных забегов в горах, вас будут ждать лекции про экологию и защиту окружающей среды.
Где и когда: Лужники, 15 мая.
Крупнейший полумарафон на территории нашей страны. Праздник бега, который заполнит все центральные улицы столицы. И случится это совсем скоро.
Где и когда: Проспект Сахарова, 21 мая.
Фестиваль заждались все. Когда ещё удастся прокатиться на велосипеде по большим проспектам и дорогам столицы, не опасаясь машин и городского транспорта. Увидимся там?
Где и когда: Россия, 22 мая.
Полумарафон великолепен тем, что принять участие в нём сможет практически каждый. В один день и по всей стране люди выйдут на старт, чтобы в очередной раз подтвердить, что движение – жизнь.
Где и когда: Подмосковье, 27 мая.
То, что всегда заставляет стынуть кровь. Звук моторов никого не оставит равнодушным. А те, кто управляет «железными конями» — настоящие рыцари в сияющих мотокомбинезонах. Ждать остаётся недолго. Забивайте в навигаторе Moscow Raceway, а там уже следуйте на звук.