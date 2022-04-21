19 тысяч кв. метров истории спортивных достижений всего света в Катаре.
«Музей олимпийского движения и спорта 3-2-1» стал одним из самых современных спортивных музеев.
Здесь расположилась вся история спорта от античности до наших дней. Экспозиция поделена на географические и тематические секторы с фокусом на разные исторические периоды развития спорта.
Есть графические, аудиовизуальные и интерактивные экспонаты, вдохновляющие артефакты и специально созданные диджитал площадки.
Комплекс точно стоит посетить поклонникам здорового образа жизни, болельщикам, профессиональным спортсменам и всем, кто интересуется историей.
На территории открыты сувенирный магазин, спорт-кафе и ресторан, в котором представлены блюда высокой кухни, подходящие всем, кто следит за питанием.