В такое время экипировке нужно особое внимание.
Если вам предстоит выход на улицу, а там идёт дождь, заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы обработать обувь специальным воском или кремом. Они не дадут обуви промокнуть.
Если спасти обувь от промокания не удалось, её нужно просушить (можно набить внутрь газету или бумагу) и после смазать обувным кремом или вазелином.
Важно: ни в коем случае не ставьте обувь рядом с батареей, от этого она может деформироваться или потрескаться.
С одеждой делаем всё по аналогии с обувью — перед выходом пропитываем специальным средством. Разнообразие их велико: от PD до полиуретановой.
Просушить одежду после дождя можно обычным утюгом. Но не включайте максимальную температуру и отключите подачу пара.
Если имеем дело с шерстяными вещами, с влагой справится фен. Сушите вещи на расстоянии от фена, чтобы не спалить ткань.
Всегда внимательно читайте инструкцию на ярлычках на одежде. Некоторые вещи требуют особого ухода при сушке. Например, одежда из шерсти, шёлка или нейлона.