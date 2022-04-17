5 московских аквапарков, где можно отвлечься и отдохнуть

Аквапарк «Мореон»

Где: метро «Ясенево».

Цена в выходной: 2750 рублей – взрослый билет, 1650 рублей – детский, с посещением терм.

Самый большой аквапарк Москвы, где вы сможете не только покататься на горках и поплавать в бассейне, но и сходить на спа-процедуры и даже на фитнес.