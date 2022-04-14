Что такое моноколесо? Их ещё называют самобалансирующийся самокат

Это транспортное средство — самобалансирующийся уницикл (моноцикл) с электрическим двигателем. У него одно колесо и подножки по обе стороны от него. У большинства моделей крейсерская скорость — 12-14 км/ч, а максимальная 18-20 км/ч. Однако появляются и прокачанные модели, которые могут посоревноваться с автомобилями.