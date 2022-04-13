Рассматриваем брюки с Джорданом и боди с Малевичем.
Новинка этой осени — спортивные брюки с изображением Майкла Джордана от одноимённого бренда. Фанатам баскетбола точно понравится!
Знаменитая армейская куртка в новом прочтении от PLAYBOY. Яркий цвет дополнен сотней фотографий из знаменитого журнала. Бомбер этой весной — самая актуальная модель верхней одежды.
Комбинируйте их с базовыми футболкой и обувью в цвет, чтобы гармонизировать такой яркий принт.
В боди можно и тренироваться и дополнять им свой спортивный образ в повседневной жизни. А с большим принтом от Малевича любой образ станет ярким и притягивающим внимание.