Яркий принт в спортивном стиле. 4 трендовые вещи

Рассматриваем брюки с Джорданом и боди с Малевичем.

Фотообои от Jordan

Новинка этой осени — спортивные брюки с изображением Майкла Джордана от одноимённого бренда. Фанатам баскетбола точно понравится!

Бомбер Alpha Industries x PLAYBOY

Знаменитая армейская куртка в новом прочтении от PLAYBOY. Яркий цвет дополнен сотней фотографий из знаменитого журнала. Бомбер этой весной — самая актуальная модель верхней одежды.

Абстрактные тайтсы от adidas X MARIMEKKO

Комбинируйте их с базовыми футболкой и обувью в цвет, чтобы гармонизировать такой яркий принт.

Боди с картинами Малевича

В боди можно и тренироваться и дополнять им свой спортивный образ в повседневной жизни. А с большим принтом от Малевича любой образ станет ярким и притягивающим внимание.