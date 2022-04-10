Бассейн «Атлант»

Где находится: метро «Волгоградский проспект».

Часы работы: с 7:00 до 22:00 – в будни, с 8:00 до 21:00 – в выходные.

Комплекс включает в себя семь плавательных дорожек, вода в бассейне — около 30 градусов. Вода попадает в бассейн из подземного озера и перед этим очищается.