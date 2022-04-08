Превращаем конечный запас энергии в бесконечный.
Прежде всего, стоит принять, что подъём энергии всегда чередуется со спадом. Нужно учитывать это при планировании своего рабочего дня.
Наши ритмы позволяют нам работать над какой-то задачей до 90 минут, и потом концентрация начинает рассеиваться. Перерывы делают нас продуктивнее и сохраняют больше энергии.
Выбирайте простую, не обработанную химически пищу, такого топлива хватает надолго.
Это позволит вам быть энергичным бóльшую часть дня. Практикуйте кардио и не пренебрегайте силовыми тренировками, они бодрят не только тело, но и ум.
Наращивайте повседневную энергию естественным образом. Кофе помогает взбодриться, но всего на несколько часов, после которых последует резкий спад.
Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Организм гораздо благоприятнее воспринимает строгий график, чем нам кажется.
Выясните, когда ваш организм находится на пике, а когда способен только к небольшим задачам, и распределяйте все важные дела с учётом этой информации.
Анализируйте свой день. Это поможет вам понять, как вы на самом деле работаете, и внести корректировки, чтобы завтра стать ещё лучше.