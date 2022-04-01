«Когда я росла, то чувствовала, что по телевизору и в журналах мне постоянно говорили, что моё тело недостаточно красивое. И для того, чтобы оно считалось «приемлемым», я должна была причинить ему какую-то боль, чтобы соответствовать тому пониманию красоты», — вспоминает артистка.