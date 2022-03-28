Пауза в этих отношениях длилась почти год.
13 апреля 2021 года истёк контракт бренда с покойным спортсменом, и жена Брайанта Ванесса не стала его продлевать, так как обе стороны не смогли договориться об условиях.
С тех пор Nike заморозила выпуск новых кроссовок серии Kobe, и цены на рынке перепродаж взлетели до небес.
«Коби Брайант так много значит для многих из нас, не только фанатов НБА, но и во всём мире за пределами игры», — сказал президент и генеральный директор Nike Джон Донахью.
Новый этап начнётся с «Mambacita Sweet 16» Kobe 6 Protro в честь дочери Брайанта Джиджи. Все доходы от продажи обуви пойдут в пользу Спортивного фонда Мамбы и Мамбаситы.
Nike и семья Брайант продолжат экипировать спортсменов НБА и WNBA, которые носят наследие менталитета Мамбы.
«Я так горжусь тем, что обувь моего мужа по-прежнему чаще всего носят игроки на площадках НБА и что спрос на его обувь остаётся столь желанным для его поклонников по всему миру».