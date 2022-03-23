Что стало с «Крепким орешком» Брюсом Уиллисом

Секрет в специальной программе тренировок и диете

Перед каждым новым фильмом, где есть активные сцены, личный тренер готовил для Брюса особую систему тренировок. «В его возрасте мало кто работает в спортзале с такой отдачей. Он делает часовые кардиоупражнения и силовые занятия почти каждый день в течение трёх месяцев перед съёмками. На съёмках он тренируется во время обеда.