Что стало с «Крепким орешком» Брюсом Уиллисом

67-летний легендарный актёр, по неподтверждённой информации, борется с деменцией. Поэтому вряд ли мы увидим от него новые большие проекты.
«Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Шестое чувство», «Счастливое число Слевина», «Криминальное чтиво» — у него очень богатая фильмография.
Третьесортные боевики, комедии и мелодрамы. Одних ремейков «Крепкого орешка» достаточно, чтобы пробить фейспалм. Однако в свои 67 лет Уиллис всегда был очень хорош.
Перед каждым новым фильмом, где есть активные сцены, личный тренер готовил для Брюса особую систему тренировок. «В его возрасте мало кто работает в спортзале с такой отдачей. Он делает часовые кардиоупражнения и силовые занятия почти каждый день в течение трёх месяцев перед съёмками. На съёмках он тренируется во время обеда.
Уиллис старается потреблять овощи и рыбу. Завтрак относит к важнейшему времени и обычно ест шпинат и яичницу. Интересно, что заботу о внешнем виде актёр то ли в шутку, то ли всерьёз объяснял постельными сценами. «Хочу выглядеть в них достойно», — говорил Брюс.
Ежедневные ванны для лица с ледяной водой.
Якобы поэтому все последние работы в кино у него не предполагали долгих реплик — актёру тяжело запоминать столько текста.
Его бывшая жена актриса Деми Мур выложила фото и написала поздравление: «С днём рождения, Брюс! Спасибо тебе за нашу смешанную семью». Мур поддерживает отношения с нынешней женой Уиллиса и тоже актрисой Эммой Хеминг. Семья поддерживает актёра, что самое главное. А слухи пусть останутся слухами!