Утеплённая рубашка

Для тех, кто совмещает в гардеробе разные стили и ориентируется прежде всего на комфорт, отлично подойдёт такая модель. Куртка готова интегрироваться в образ как со спортивной худи, так и с джинсами. У SHU можно найти несколько отличных моделей.