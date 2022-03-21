Фитнес-тренер Елена Скоблова рассказала, что поможет приблизиться к фигуре мечты.
Минимальная цена: 129 рублей.
Она сможет стать отличной альтернативой бегу. За 10 минут прыжков можно сжечь примерно 133 калории.
Минимальная цена: 300 рублей.
Универсальный предмет для спорта, который поможет прокачать любую часть тела. Резинки имеют разную степень жёсткости. Чем тяжелее резинка, тем большую нагрузку смогут получить мышцы.
Минимальная цена: 450 рублей.
В отличие от гантелей, они не будут сковывать движения, но ноги и руки получат дополнительную нагрузку. Вес варьируется от 0,5 кг до 6.
Минимальная цена: 650 рублей за пару.
Они помогают начинающим йогам удерживать равновесие и комфортно выполнять асаны. Любителям растяжки кубики тоже подойдут: на них можно опираться руками, пытаясь сесть на шпагат.
Минимальная цена: 440 рублей за пару по 1 кг.
Начинающим спортсменам они очень пригодятся. Если вы никогда не занимались с большими весами, начните тренироваться с малого. Даже небольшой вес на первых занятиях даст отличную нагрузку.